L'Italien Gabriele Tarquini (Hyundai i30) a remporté deux des trois courses au programme de la première épreuve du flambant neuf Championnat du monde des Voitures de Tourisme (WTRC), l'ex-WTCC, samedi et dimanche à Marrakech au Maroc. Les trois pilotes Belges se sont classés beaucoup plus loin.

Gabriele Tarquini l'a emporté samedi devant le Suédois Thed Björk (Hyundai i30) et le Britannique Rob Huff (Volkswagen Golf GTI). Denis Dupont (Audi RS3 LMS) du Team Audi Sport Comtoyou a pris la 13e place. Ce sera le meilleur résultat belge du week-end. Benjamin Lessennes (Honda Civic) du Team Boutsen Ginion Racing, le plus jeune pilote du plateau, s'est classé 15e. Frédéric Vervisch (Audi RS3 LMS) n'a pu accomplir un tour.

Dimanche, le Français Jean-Karl Vernay (Audi RS3 LMS) s'est imposé devant le Marocain Mehdi Bennani (Volkswagen Golf GTI) et l'Espagnol Pepe Oriloa (Cupra). Ni Benjamin Lessennes, ni Frédéric Vervisch n'ont pu terminer.

Dans la deuxième course dominicale, Gabriele Tarquini s'est montré le plus rapide aussi. Le Français Yvan Muller, ancien champion du monde WTCC (Hyundai i30) a terminé 2e et Thed Bjork, 3e. Benjamin Lessennes s'est classé 17e et Frédéric Vervisch a été contraint à l'abandon, en proie à des problèmes de freins. Denis Dupont n'a pu rouler dimanche après une sortie de route en qualifications.

Gabriele Tarquini est le premier leader au classement général.

Le prochain rendez-vous a lieu en Hongrie sur l'Hungaroring les 28 et 29 avril.