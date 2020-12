WRC: Jari-Matti Latvala nouveau patron de l'équipe Toyota

Rallye d'Australie 2018 : Victoire de Jari-Matti Latvala - WRC - Rallye d'Australie 2018 -... Le Finlandais Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris WRC) a remporté le Rallye d'Australie, treizième et dernière épreuve du Championnat du Monde 2018, au terme duquel le Français Sébastien Ogier (Ford Fiesta WRC) a décroché une sixième couronne mondiale consécutive. Le pilote M-Sport, qui se lancera un nouveau défi en rejoignant Citroën en 2019, était assuré de conserver son titre avant même le départ la dernière spéciale du rallye, la Power Stage, suite aux abandons de Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) et d'Ott Tanak (Toyota Yaris WRC), partis à la faute un peu plus tôt dans la journée.