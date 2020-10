WRC Elfyn Evans: "on doit être capables de s'adapter"

Dimanche Elfyn Evans, le leader du championnat du monde des rallyes aurait dû participer au Hemicuda Rally, une épreuve provinciale organisée à Koekelare à une trentaine de kilomètres d' Ypres. Le Gallois comme son équipier Ogier mais aussi Tanak et Breen (participants de dernière minute suite à l'annulation du South Belgian Rally) devaient découvrir les spécificités des spéciales typiques du Westhoek et préparer le Ypres Rally Belgium, la prochaine manche du championnat du monde prévue chez nous du 20 au 22 novembre. La situation sanitaire et les dernières mesures du comité de concertation ont changé la donne, l'Hemicuda Rally est annulé.

Depuis le début de la saison, Evans s'est montré le plus régulier et est aussi le seul pilote à s'être imposé à 2 reprises en WRC (rallye de Suède et rallye de Turquie) cette année. Avec 14 points d'avance sur Ogier et 24 sur Neuville, le pilote Toyota est bien placé pour succéder à Richard Burns, dernier Britannique champion du monde des rallyes (2001 avec Subaru) alors qu'il ne reste que 2 épreuves à disputer (Ypres et Monza début décembre).

Elfyn, la situation sanitaire est ce qu’elle est, peut-être qu’il n’y aura plus de rallye cette saison et que vous êtes déjà sacré champion du monde ?

"Je ne crois pas pour être honnête et de toute façon je m’efforce de ne pas y penser. On est juste concentrés sur le prochain événement et jusqu’à présent, normalement c’est la Belgique. Bien sûr on sait tous qu’il a toujours des incertitudes cette saison, des changements comme avec l’ajout de Monza au calendrier, on doit être capable de s’adapter et de tout donner quelle que soit la tournure que prend le championnat."

Justement, le Ypres Rally Belgium, qu’est-ce que vous en savez ?

"Je n’en connais pas grand-chose pour être honnête, je n’y ai jamais été. J’ai juste participé à un seul rallye en Belgique dans le passé et cela ne s’est pas trop bien passé (Condroz en 2012, abandon sur sortie de route). Mais j’attends ce rendez-vous avec impatience, je me réjouis de retrouver l’asphalte même si je n’ai pas beaucoup d’expérience sur cette surface avec la Yaris mais avec ce que j’ai vu au Monte Carlo on a une bonne voiture et je me réjouis de voir ce qu’on peut faire."

De l’asphalte, de la glisse, des pièges, vous aimez ce genre de conditions.

"Oui normalement ce sont des conditions qui me conviennent et où j’ai décroché de bons résultats dans le passé et donc on espère qu’on pourra faire quelque chose de bien à Ypres.

Dans ce championnat un peu bizarre, tous les rallyes sont importants, il ne reste pas beaucoup d’épreuves. Tout le monde pousse très fort, on doit tout donner."