World RX Spa-Francorchamps : Les demi-finales et finales du rallycross en direct vidéo (LIVE 17H)

Le circuit de Spa-Francorchamps accueille ce week-end la sixième manche du FIA World RX, le Championnat du Monde de Rallycross. Les demi-finales, la finale du World RX et la finale du RX2e se dérouleront ce dimanche entre 17H et 18H, et ce sera à vivre en direct vidéo sur Auvio !

Deux ans après la première édition organisée à Spa-Francorchamps et remportée par le Russe Timur Timerzyanov, absent ce week-end, l'élite mondiale du rallycross fait son retour en Belgique.

En World RX, c'est pour l'instant le Suédois Timmy Hansen (Peugeot) qui mène la danse au championnat avec 130 points. Le Champion du Monde 2019 devance son frère et équipier Kevin Hansen, 117 points, et un autre Suédois, le triple Champion du Monde Johan Kristofferson (Audi), qui compte quatre points de retard.

Quatre pilotes belges sont de la partie ce week-end. Enzo Ide (Audi) est le seul pilote engagé dans le Championnat du Monde, le World RX, où il occupe la huitième place du classement. Ayant atteint le cap des demi-finales lors des cinq premières manches, il a disputé une seule finale, en Suède, où il avait terminé quatrième.

Dans les courses annexes, on retrouve le Nivellois Guillaume De Ridder dans la nouvelle catégorie 100% électrique, le RX2e. Vainqueur de la toute première épreuve à Barcelone, en Espagne, il occupe la tête du championnat après trois rendez-vous et compte sept points d'avance sur son principal rival dans la course au titre, le Finlandais Jesse Kallio.

En Euro RX3, le jeune Kobe Pauwels (Audi), qui va fêter ses 17 ans dans quelques jours, est arrivé à Francorchamps tout auréolé d'une victoire à Lohéac, en France. Il est actuellement deuxième du championnat à 15 points du leader, le Suisse Yuri Belevskiy, alors qu'il ne restera qu'une course après Spa-Francorchamps.

Clément Picard (Renault Twingo), vingt ans et originaire de Mussy-la-Ville, près de Virton, espère lui aussi s'illustrer pour sa grande première à Spa-Francorchamps.