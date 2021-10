WEC : Sébastien Ogier fera ses débuts en endurance avec Toyota en novembre

Le Français Sébastien Ogier, septuple champion du monde des rallyes, fera ses débuts en endurance au volant d'une Toyota lors du "rookie test" à Bahreïn le 7 novembre, a confirmé l'équipe japonaise vendredi.

"Comme tout le monde le sait, courir en endurance dans l'avenir est un rêve pour moi et le test de Bahreïn est important pour en apprendre plus sur la voiture et sur mon propre niveau", a commenté Ogier dans un communiqué. "C'est un grand défi et je travaille dur pour être prêt, mais j'ai vraiment hâte."

Le Français, qui court pour Toyota en WRC, a d'ores et déjà moulé son baquet, piloté sa future voiture sur simulateur pendant deux jours et rencontré les ingénieurs qui travailleront avec lui lors de son essai.

La saison prochaine, Ogier, qui aura 38 ans le 17 décembre, ne disputera plus le Championnat du monde des rallyes dans son entier mais quelques manches choisies au volant d'une Toyota.

Cela doit lui permettre de passer plus de temps en famille mais aussi de se reconvertir progressivement en endurance, avec en ligne de mire les 24 Heures du Mans, que le constructeur japonais vient de remporter quatre fois d'affilée.