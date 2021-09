W Series : Alice Powell s’impose à Zandvoort et revient à hauteur de Jamie Chadwick au général

W Series : Alice Powell s’impose à Zandvoort et revient à hauteur de Jamie Chadwick au... Alice Powell (Racing X) s’est imposée ce samedi sur la piste de Zandvoort, aux Pays-Bas, lors de la sixième manche de la saison 2021 en W Series. La Britannique a devancé sa compatriote et grande rivale Jamie Chadwick (Veloce Racing). La Finlandaise Emma Kimilainen (Ecurie W), victorieuse à Spa-Francorchamps la semaine dernière, a terminé à la 3e place après être partie en pole position. L’Espagnole Nerea Marti et la Britannique Jessica Hawkins sont respectivement 4e et 5e. En s’imposant ce samedi, Powell réalise une belle opération au classement général puisqu’elle revient à hauteur de Chadwick, tenante du titre, avec 109 points. Kimilainen ferme la marche du podium avec 75 points, loin derrière les deux Britanniques. Pour les dernières courses de la saison, les pilotes mettront le cap vers les Etats-Unis (23/10) et le Mexique (07/11), où le deuxième titre des W Series sera décerné.