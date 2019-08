Vis ma vie de commissaire de piste à Spa-Francorchamps

Déjà lieu d’agitation permanent, le circuit de Spa-Francorchamps prend carrément des allures de fourmilière les jours de Grand Prix. Parmi les dizaines de postes qui gravitent autour de la Formule 1, celui de commissaire est sans nul doute l’un des plus important.

Alexis, 28 ans, fait partie de cette famille si particulière. Véritable passionné de course, il n’hésite pas à se lever aux petites heures pour rejoindre son poste. Vérification des drapeaux, consignes et inspection finale. Le rituel est aussi précis que routinier.

Trois cents commissaires de pistes seront postés le long du tracé, ce week-end. Tous ont la particularité d’être entièrement bénévoles. Pas de défraiement, pas même de pique-nique. Seule une bouteille d’eau pour tenir le coup.

Mais pour Alexis, peu importe. C’est la passion qui parle avant tout. "Dès que j’ai eu 18 ans, je me suis inscrit et voilà… Ensuite, j’ai passé un an de stage au sein d’une équipe de commissaires, j’ai passé un petit examen et ensuite, j’ai reçu ma licence."

En place depuis neuf heures ce matin, Alexis et tous les autres commissaires de pistes s’apprêtent à vivre l’un des plus beaux moments de l’année, tout en assurant la sécurité.