Vinales, Dovizioso et Marquez les plus rapides de la dernière journée de tests à Valence, Rossi 9e

Deuxième et dernier jour de tests pour les pilotes Moto GP à Valence. Après avoir signé le meilleur temps mardi (1’31'416), Maverick Vinales a remis cela ce mercredi. Au guidon de sa Yamaha M1, l’espagnol a tourné en 1’30'757, soit 133 millièmes plus vite qu’Andréa Dovizioso, deuxième temps (1’30'890) de cette deuxième et dernière journée de tests à Valence.

Le quintuple champion du monde Moto GP Marc Marquez a quant à lui signé la 3e meilleure performance de la journée (1’30'911).

Dans le top 5 du jour, on retrouve également l’australien Jack Miller (1’30'939) et Danilo Petrucci (1'30'959). On retiendra la belle prestation de Franco Morbidelli (1’30'974, 6e temps). Après avoir signé le 3e meilleur chrono mardi, Valentino Rossi a terminé 9e ce mercredi en 1'31'371.

Le champion du monde Moto 2 Francesco Bagnaia (Alma Pramac) semble lui déjà très à l’aise dans une catégorie qu’il découvre (1’31’405, 11e temps).

Nouveau venu chez Repsol Honda, il y a du mieux pour Jorge Lorenzo qui signe le 12e chrono en 1'31'584. Après avoir signé le 17e chrono mardi (1’32'835), le français Johann Zarco (KTM) n’a pas été en grande réussite mercredi. Il a réalisé le 20e temps du jour (1'32'509). Zarco a également chuté.

Les pilotes à avoir réalisé le plus grande nombre de tours ce mercredi sont Takaaki Nakagami (70), Alex Rins (69) et Jack Miller (66).

Les prochains tests se tiendront le 28 novembre prochain à Jerez.