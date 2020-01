Victoire belge à l'issue de la 4e étape de l'Africa Eco Race

Igor Bouwens, Ullrich Boerboom et Frits Driesmans (Iveco) ont remporté la 4e étape de l'Africa Eco Race disputée sur 395,8 km chronométrés, pour une liaison de 404,52km, vendredi entre Ouezd Draa et Sidi Laroussi au Maroc dans la catégorie Open des autos, SSV et camions.

Leur camion Iveco a devancé le leader au classement général, le Français Yves Fromont (Buggy) de 15 minutes et 54 secondes. Le Honngrois Miklos Kovacs (Scania) complète le podium du jour à 16:43.

Chez les motos, la victoire du jour est revenue au Britannique Lyndon Poskitt (KTM). L'Italien Alessandro Botturi (KTM) a connu une moins bonne journée terminant 6e à 9 minutes 40, mais il conserve la tête au général. Le Norvégien Pal Anders Ullevalseter (KTM), 4e vendredi, se rapproche cependant à neuf secondes.

Au classement général, Igor Bouwens, Ullrich Boerboom et Frits Driesmans occupent la 4e place à 14 minutes 51 secondes des Français Yves et Jean Fromont.

Côté belge encore, Noel Essers, Marc Lauwers et Tijs Vranken ont classé leur MAN à la 12e place du jour, la 6e chez les camions et grimpent de la 7e à la 6e place au général.

Geoffroy Noel de Burlin (Polaris) avait bien entamé l'étape, mais s'est retrouvé en panne d'essence. Il a finalement terminé 22e, perdant une place au général (12e).

Patrick Hillewaere, Nikolas Dejonckheere et Philip Helewaut (MAN), rentrés à 2 heures du matin la veille, ont signé le 32e temps de la spéciale de vendredi, le 11e chez les camions, et pointent à la 43e place au général.

Samedi, les concurrents devront relier Smara à Daklha sur 686,1 kilomètres avec une spéciale chronométrée de 473,17 km entre Smara et Wad Assag, toujours au Maroc. Le bivouac sera installé à Dakhla où une journée de repos, dimanche, attend la caravane.