Vettel: "A la fin, je ne contrôlais rien du tout"

L'Allemand Sebastian Vettel a avoué qu'il ne "contrôlait rien du tout" à la fin du Grand Prix de Bahreïn de Formule 1 qu'il a remporté dimanche soir, soit sa deuxième victoire d'affilée en 2018 après l'Australie.

"A dix tours de la fin, j'ai dit que tout était sous contrôle, à la radio, je ne sais pas si c'était retransmis, mais c'était un mensonge: je ne contrôlais rien du tout. Quand ils m'ont dit à quel rythme roulait Valtteri (Bottas) à ce moment-là, il était impossible que j'arrive à rouler aussi vite. Je calculais dans ma voiture, à 10 tours de la fin, et je me disais qu'il allait me rattraper. J'ai essayé de piloter le plus proprement possible, de ménager mes pneus au maximum, et ça a marché. Mais de justesse. Il ne me restait pas beaucoup de gomme. Au bout de la ligne droite, il a eu une petite opportunité, puis finalement il lui a manqué quelques tours, et tant mieux pour moi. Leur stratégie était meilleure, je n'avais rien à perdre".

"Je suis vraiment heureux, car quand on arrive à gagner dans ces conditions, le goût de la victoire est encore meilleur. Nous avons gagné et c'est un sentiment fantastique ce soir. Je suis un peu triste, car je crois que pendant l'arrêt de Kimi (Räikkönen) au stand, l'un de nos mécaniciens a été blessé, donc je lui envoie mes meilleures pensées, mais je suis sûr que tout le monde s'occupe bien de lui. Si l'on prend cela en compte, c'est une journée mitigée, avec aussi un abandon, mais heureusement nous avons réussi à rester devant ces deux gars (Bottas et Hamilton)".