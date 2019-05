Vervisch remporte la Course 1 au Slovakia Ring en WTCR

WTCR - Vervisch remporte la Course 1 au Slovakia Ring - © Tous droits réservés

Frederic Vervisch remporte la Course 1 au Slovakia Ring - WTCR Slovaquie 2019 - 12/05/2019 Le Belge Frédéric Vervisch (Audi) s'est imposé ce dimanche dans la Course 1 de la troisième manche de la Coupe du Monde des Voitures de Tourismes (FIA WTCR), disputée ce weekend sur le Slovakia Ring, en Slovaquie. Il s'agit de la deuxième victoire de sa carrière dans cette série. Neuvième sur la grille de départ, Frédéric Vervisch parvenait à se montrer incisif dès les premiers virages et remontait à la deuxième place à la fin du premier tour. La Safety Car faisait ensuite son apparition suite aux sorties de piste de l'Italien Kevin Ceccon (Alfa Romeo) et de l'Argentin Nestor Girolami (Honda). A la relance, le Courtraisien confirmait sa bonne forme et prenait la tête à la mi-course. Une position qu'il n'allait plus quitter jusqu'à l'arrivée. Vervisch a finalement devancé de 2,8 secondes le Chinois Ma Qinghua (Alfa Romeo) et le Hongrois Norbert Michelisz (Hyundai) sur une piste rendue piégeuse par quelques gouttes de pluie. Grâce à ce premier succès de la saison, le pilote Audi remonte à la sixième position du classement provisoire du championnat, avec 72 points. Nestor Girolami est toujours en tête avec un total de 100 unités. Les Courses 2 et 3 se disputeront cet après-midi, avec un premier départ programmé sur le coup de 15h15.