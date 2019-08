Verstappen mania : alerte Oranje sur Spa

C’est devenu une habitude, l’orange est la couleur la plus tendance sur le Grand Prix de Belgique.

Le Néerlandais Max Verstappen était le pilote le plus performant ces dernières semaines, avec deux victoires lors des quatre dernières courses. Ils sont des milliers à venir le supporter, une tribune lui est même intégralement dédiée. "C’est très important pour nous d’être ici", lance un supporter. "Il y a une ambiance très particulière. On boit de la bière, on s’amuse, le fun, c’est ce qu’il y a de plus important ! Et on est bien sûr là aussi pour Max. Nous sommes marrants, nous les Néerlandais. Et on a du respect pour tout le monde. La Belgique, c’est parfait pour les supporters néerlandais. Ce n’est pas loin de chez nous."

Une mère belge, un père néerlandais, Max Verstappen est né et a grandi en Belgique. Des supporters belges, il en a, mais ils se montrent discrets. Dans la presse néerlandophone et limbourgeoise en particulier, Max Verstappen fait recette. Par contre, ne dites surtout pas à un Néerlandais que le pilote Red Bull est belge ! " Vous savez qu’il est né ici en Belgique ? "Oui, je le sais… Mais il n’a été Belge que pendant ce jour-là !", s’exclame cet homme, tout d'orange vêtu.

En 2020, le Grand Prix des Pays-Bas sera de retour au calendrier après 35 ans d’absence. Les Néerlandais vont-ils du coup déserter Spa-Francorchamps ? "Non, je ne pense pas, parce que le Grand Prix de Belgique, ce sera toujours spécial, même pour les Néerlandais, ce sera toujours plus spécial que Zandvoort. Spa… Ça ne peut pas changer ! J’espère que la F1 restera à jamais ici. Pour nous, c’est un circuit particulier."

A 21 ans seulement, Max Verstappen a l’avenir devant lui, à Spa-Francorchamps, du côté de la billetterie, on n’a sans doute pas trop de soucis à se faire lors de la prochaine décennie…