Vanina Ickx va se lancer à la conquête de Pikes Peak

Le rêve va devenir réalité pour Tony Gillet, le concepteur de la Vertigo et Vanina Ickx.

Ce dimanche, la voiture de l’artisan namurois va se lancer à la conquête de Pikes Peak avec à son volant Vanina Ickx.

Une montée mythique pour une expérience unique! Le tracé est long de 19,93 km et présente 156 virages. Le départ a lieu à 2 865 mètres d'altitude et se termine 1 440 mètres plus haut, d'où son surnom : " La course vers les nuages ".

Un projet estampillé 100% belge avec le soutien de la société Delaware.

Avant son départ, Pierre Robert a rencontré la pilote belge.