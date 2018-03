Une chicane "Thierry Boutsen" sur le circuit de Zolder

Une chicane du Circuit de Zolder va être rebaptisée "Chicane Thierry Boutsen" du nom de l'un des meilleurs pilotes que la Belgique ait connus, ont annoncé mercredi les responsables du circuit limbourgeois, soucieux d'honorer un homme qui aura contribué à la renommée du circuit et au succès du sport moteur en Belgique.

L'initiative vient des employés du Circuit qui veulent éviter que ne s'effacent les souvenirs du sport automobile liés notamment à Zolder. La "petite chicane" située juste avant la descente des sacrements portera ainsi le nom du dernier pilote belge de Formule 1 à avoir remporté un Grand Prix. C'était à Budapest au Grand Prix de Hongrie en 1990, le 3e GP de sa carrière après des succès au Canada et en Australie l'année précédente, toujours sur Williams-Renault.

Dans les années 80 et 90, Thierry Boutsen aura brillé sur les circuits, débutant notamment par la Formule Ford sur le circuit de Zolder, en 1978. L'année suivante, il remportait le GP de F3 à Zolder. En 1980, Boutsen allait aussi gagner le GP de Zolder en Formule 3 pour Oreca devenant vice-champion d'Europe au bout de la saison. Le 29 avril 1984, le Grand Prix de Belgique de Formule 1 était organisé à Zolder avec Thierry Boutsen au départ sur une Arrow-BMW A7.

"J'ai appris à conduire ici. Ma première course, ce fut à Zolder", a commenté Thierry Boutsen, 60 ans, Sportif de l'année en 1989. "J'ai gagné le championnat Benelux en 1978 et cela a ouvert toutes les portes pour moi. Je suis devenu le premier ambassadeur du circuit avec l'association "Racing for Zolder". Grâce à ce soutien, j'ai pu aller en Formule 1. Et le fait que j'en sois devenu un ambassadeur à vie est un grand honneur. J'ai le plus grand respect pour ce circuit et son équipe."