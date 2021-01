Un strike de bowling à 225 km/h... c'est farfelu mais possible !

Vous aimez le bowling, les sports moteurs, les idées insolites et/ou les images spectaculaires ? Ce strike improbable à plus de 225 km/h va vous ravir.

Il y a quelques mois, de manière fort discrète, un pilote de Nascar (Aric Almirola), le stock car américain, et un joueur de bowling professionnel (Jason Belmonte) se sont associés pour tenter de réaliser le strike, faire tomber les dix quilles d'un coup, le plus rapide du monde. La vidéo resurgit sur les réseaux sociaux depuis quelques heures, on a donc décidé de vous le proposer.

La tentative est complètement farfelue, ne risque plus que vraisemblablement pas de lancer une discipline, mais possède un joli cachet divertissant. Après avoir fait connaissance et après avoir étudié les tenants et aboutissants de l'essai, le duo s'est donc installé dans le puissant bolide.

Aric Almirola au volant, Jason Belmonte comme passager : le véhicule de Nascar s'est élancé sur l'oval choisi. La boule de bowling lâchée au bon moment et avec la bonne trajectoire, le duo a donc réussi haut la main son défi. 140 miles, soit légèrement plus de 225 km/h, ce qui en fait le strike le plus rapide de l'histoire.

A ne pas reproduire dans votre rue ou sur un circuit naturellement.