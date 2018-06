Un impressionnant déluge s'abat sur le circuit de Spa-Francorchamps

C’est un rendez-vous incontournable de début d’été sur le circuit de Spa-Francorchamps. Première organisation circuit de l’année pour le Royal Automobile Club de Spa, Spa Euro Race s’impose traditionnellement comme un feu d’artifice de compétitions internationales et nationales, toutes plus spectaculaires les unes que les autres.

Spa est une ville d'eau, on le savait déjà... Mais le week-end spadois a débuté avec un spectacle inattendu. En effet, la pluie redouble d’intensité ce vendredi et installe une atmosphère particulièrement humide à Francorchamps. Dans un tunnel d’accès au circuit, celui de Ster, le déluge atteint jusqu’à un mètre et demi de hauteur. Très impressionnant !

Que les organisateurs et les pilotes se rassurent, les conditions météorologiques devraient s’améliorer samedi et dimanche.