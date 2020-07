Un championnat de trottinettes électriques, soutenu par deux anciens pilotes de F1, verra le jour en 2021

L'eSkootr Championship, le premier championnat international de trottinettes électriques, verra le jour en 2021. Les équipes et pilotes, qui seront professionnels, auront à leur disposition des trottinettes dont la vitesse maximale sera de 100 km/h, et ils se produiront au cœur des grandes villes qui souhaiteront les accueillir.

Soutenu par les anciens pilotes de Formule 1 Alexander Wurz et Lucas di Grassi, toujours actif en Formule E, ce championnat veut attirer des sportifs actifs dans de multiples disciplines : le sport automobile, la moto, le cyclisme, le skateboard, le snowboard...

La micro-mobilité sera au cœur du débat. "Ce championnat, c'est le coup d'envoi de l'émergence, réelle et importante, de la micro-mobilité au sein des sports moteurs", a souligné Lucas di Grassi, pilote officiel Audi en Formule E.

"Avec l'eSC, nous créons un championnat à l'empreinte écologique minuscule, mais nous voulons aussi un championnat où nous retrouvons la passion et l'intensité des disciplines avec lesquelles nous avons grandi, a pour sa part précisé Alex Wurz. Les coûts seront ici très accessibles et attrayants pour tous. C'est le pas vers l'avant que nous devions faire, et c'est le début d'une aventure très passionnante."

Pour l'instant, aucun circuit, aucun pilote ni aucune équipe n'ont encore été officialisés par l'eSC. Mais la révolution est en marche.