Tom Rensonnet avant le rallye du Touquet : "J'espère que le volant du RACB pourra me propulser en WRC"

Vainqueur du volant RACB en 2019, Tom Rensonnet va enfin effectuer ses grands débuts en compétition. Le Verviétois, âgé de 21 ans, et son co-pilote Renaud Herman seront au départ du rallye du Touquet, qui se déroule ces vendredi et samedi sur la Côte d’Opale. Même s'il avait pu participer au rallye d'Audenarde en octobre 2020, les choses sérieuses commencent véritablement pour ce jeune pilote, promis à un bel avenir mais contraint de prendre son mal en patience depuis plus d'un an, suite aux annulations de nombreux rallyes. " Le temps nous a semblé très long et psychologiquement cela n’a pas été facile à vivre mais nous n’avons pas eu le choix vu les circonstances liées à la crise sanitaire. Nous attendions le feu vert depuis longtemps et je suis donc très excité à l’idée de pouvoir enfin rouler. J’en tremble même d’impatience mais je pense que nous sommes prêts. Si on a pu effectuer des tests récemment du côté de Butgenbach, on manque forcément de rythme mais je pense que nous nous sommes bien préparés. J’ai entretenu ma condition physique et puis je dispose désormais d’un simulateur. Ce qui m’a permis de rester quand même dans le coup" explique Tom Rensonnet avant son vrai départ.

Privé de rallye depuis qu’il a décroché un trophée particulièrement convoité, Tom Rensonnet va donc pouvoir défendre les couleurs du RACB et démontrer son talent même s’il entend bien y aller crescendo au Touquet : " C’est un rallye que je vais découvrir pour la première fois. Je suis là pour apprendre avant tout. La priorité sera de terminer ce rallye qui a la réputation d’être compliqué. Ne comptez pas sur moi pour prendre de risques inutiles pour une première. Nous sommes là pour accumuler les kilomètres et prendre de l’expérience ". Pour atteindre cet objectif, le lauréat du volant du RACB pourra compter sur le soutien et l’encadrement de l’équipe CRT Sport, dirigée par Olivier Cartelle, figure bien connue des rallyes provinciaux, mais aussi sur l’aide non négligeable de Renaud Herman à ses côtés : " Avoir quelqu’un comme Renaud à ma droite est vraiment du pain béni (rires). On s’entend très bien, il est jeune aussi mais possède déjà une solide expérience en rallye. Il a même déjà participé à des manches du WRC. Il m’apporte énormément en reconnaissances du terrain, il est très organisé et connaît bien tous les rouage de la discipline mais il peut aussi m’aider en ce qui concerne les réglages. Il a une très bonne lecture de notes et chose très importante, il fait office de coach vu que c’est tout nouveau pour moi. C’est vraiment le co-pilote qu’il me fallait ".

A 25 ans, Renaud Herman aura donc un rôle de guide pour Tom Rensonnet. Le Spadois, qui entame déjà sa 8ème saison en rallye, se montre plutôt confiant même s’il mesure bien l’ampleur du challenge. " C’est un fameux défi qui nous attend. On démarre de rien et on veut arriver au sommet de la pyramide. C’est quelque chose de tout nouveau pour Tom mais il est à l’écoute et il sait qu’il peut compter sur moi. Ma mission principale sera de lire les notes mais pas que… Je suis là aussi pour analyser son comportement et le conseiller le mieux possible. C’est pour ça que je communique beaucoup avec lui pour l’aider à se sentir le plus vite à l’aise dans cette discipline. Maintenant, je ne me fais pas trop de souci. Tom a toutes les qualités pour réussir. La Fédération mise sur lui et ce n’est pas pour rien qu’il a obtenu le volant du RACB. C’est une sacré performance vu qu’il y avait 300 candidats dont certains possédaient déjà une expérience en rallye. Il a donc du talent et il ne va pas tarder à le démontrer mais on ne va certainement pas brûler les étapes ".