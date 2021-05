Tom Boonen s’impose en Supercar à Hockenheim

Tom Boone a remporté la première course du Supercar Challenge sur le circuit d’Hockenheim.

Depuis qu’il a pris sa retraite en cyclisme, Tom Boonen s’amuse dans le sport automobile. Et alors que tout le monde du cyclisme est tourné vers le Giro avec l’étape du Zoncolan, l’ancien champion du monde a remporté une course en Allemagne ce samedi. Sur le circuit d’Hockenheim, Tom Boonen s’est imposé lors de la première course du Super Car Challenge.

Le Super Car est un championnat avec des courses en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne. Au-delà de cette course, le rêve de Boonen est de pouvoir participer aux 24 Heures du Mans.