TCR Europe : Nicolas Baert 3e et meilleur rookie, Comtoyou rafle les deux couronnes

En finissant samedi huitième puis cinquième des courses de la finale du TCR Europe à Jarama, en Espagne, le Belge Nicolas Baert (Audi), sacré déjà en TCR Benelux, a décroché le titre de meilleur rookie de l'année.

Le championnat d'Europe des voitures de tourisme (TCR Europe) faisait escale ce week-end à Jarama, en Espagne, pour sa sixième et dernière épreuve de la saison. Un rendez-vous que notre jeune compatriote Nicolas Baert (Audi) gardera en mémoire, puisqu'il a terminé 3e du championnat pilote et meilleur rookie 2020. En course, le Belge a également pu se satisfaire d'une cinquième place en Course 2, dont la victoire est revenue au Français John Filippi (Hyundai).

Quelques heures avant, le pilote du Comtoyou Racing a pris la 8e position de la Course 1, remportée par l'Espagnol Mikel Azcona (Cupra).

La performance de Nicolas Baert n'était pas la seule source de satisfaction de l'équipe belge Comtoyou. En plus de décrocher le titre rookie, la structure a coiffé le titre pilote grâce au Marocain Medhi Bennani ainsi que le titre équipe. Une saison pleine pour le team Comtoyou donc, sacrée chez les pilotes et les constructeurs en TCR Benelux aussi.

Le TCR Europe entame désormais sa trêve hivernale avant de reprendre, en principe, le week-end des 16,17 et 18 avril 2021 à Monza.