Tarquini démarre en beauté à Marrakech, Dupont 13e et premier pilote belge

Ce week-end se tient la première manche du championnat du monde de voitures de tourisme, dorénavant appelé le WTCR, à Marrakech. La première course est bouclée et c’est un vieux briscard, Gabriele Tarquini, qui s’est imposé au volant de se Hyundai. Il a devancé Thed Björk (Hyundai) et Rob Huff (VW).

Côté belge, Denis Dupont a récolté la 13e position, Benjamin Lessennes la 15e tandis que Fred Vervisch a rapidement abandonné.

Ce dimanche, vous pourrez suivre les essais 2 (11h05-12h05) et 3 (13h20-14h20) ainsi que les courses 2 (17h10-18h15) et 3 (20h30-21h25) en direct sur RTBF.be/sport et Auvio.