Superbiker de Mettet : retour en images

Reportage grand angle Superbiker Mettet 2021 - 18/11/2021 34 éditions. Un circuit d'hier et d'aujourd'hui. Un savant mélange de vitesse pure et de motocross. Une édition 2020 annulée. Un grand cru 2021. Une finale et une lutte acharnée à 3 avec un vainqueur sur le file du rasoir, l'excentrique Marc-Reiner Schmidt. Il s’est imposé devant Lukas Hollbacher et Markus Class. Mais le Superbiker 2021, c'était bien plus pour nous. Un hymne à la curiosité!