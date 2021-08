Superbike : Toprak Razgatlioglu gagne la course 2 en Navarre et prend la tête du général

Le championnat du monde de Superbike débarquait ce week-end en Navarre (Espagne) pour la septième manche de la saison.

Une manche qui a vu le Turc Toprak Razgatlioglu se saisir de la tête du championnat du monde avec 311 points, comme Jonathan Rea.

Troisième de la Course 1 samedi derrière Scott Redding et Jonathan Rea, Razgatlioglu a remporté la Course 2 dimanche devant Rea et Redding pour se hisser en tête du général.

Le Belge Loris Cresson, 22 ans, a pris la 17e place samedi et s'est classé également 17e dimanche.

La prochaine manche est prévue en France à Magny-Cours dans deux semaines.