Superbike : suivez la course 2 du GP d'Estoril en direct (Live vidéo à 13h20)

Place ce dimanche à la course 2 du GP d'Estoril de Superbike ce dimanche. Une course à suivre à partir de 13h20 sur Auvio. Samedi Scott Redding a remporté la course 1 de cette deuxième manche du championnat du monde de Superbike. Le Britannique a devancé le Turc Toprak Ratzgatlioglu, 2e, et le leader du championnat du monde Jonathan Rea.

Les trois pilotes sont aux trois premières places du classement du championnat du monde. Rea compte 73 points, 8 de plus que Redding. Ratzgatlioglu est 3e avec 50 points.

Lors du premier week-end de course, Jonathan Rea avait empoché sa 100e victoire en championnat et est devenu le premier pilote de l’histoire du championnat à passer ce cap lors de la première course. Scott Redding avait quant à lui remporté la deuxième course.