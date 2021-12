Super GT : Bertrand Baguette n'est plus pilote officiel Honda

Bertrand Baguette, le plus japonais des pilotes belges - Course Automobile - 04/03/2018 Depuis plusieurs années, Bertrand Baguette est devenu le plus japonais des pilotes belges. Et si certains choisissent le Japon pour compléter leur programme de course (comme Stoffel Vandoorne en Superformula en 2016), le verviétois, lui, s'y consacre à 100%. Pleinement épanoui dans un pays et une culture il a du s'adapter, Bertrand ne voudrait pour rien au monde quitter le pays du soleil levant et sa nouvelle vie à Tokyo où il passe six à sept mois par an.