Suivez le WTCR au Maroc avec le Belge Frédéric Vervisch (LIVE vidéo 11h45)

Le FIA WTCR, la Coupe du Monde des Voitures de Tourisme, a donné le coup d'envoi de sa deuxième saison ce samedi à Marrakech, au Maroc. Dans un plateau riche de 26 pilotes, Frédéric Vervisch sera l'unique pilote belge. Mais deux équipes belges, WRT et Comtoyou, seront également de la partie. La première manche a été enlevée par Esteban Guerrieri, Vervisch a récolté la 13ième place. Deux nouvelles courses sont au programme ce dimanche.

La saison 2019 du FIA WTCR débute ce week-end sur le circuit de Marrakech, au Maroc. Vingt-six pilotes sont engagés, parmi lesquels plusieurs anciens champions du monde. Gabriele Tarquini (Ita - Hyundai), Yvan Muller (Fra - Lynk & Co), Rob Huff (G-B - VW) et Thed Björk (Suè - Lynk & Co) sont de nouveau de la partie mais ils sont rejoints par deux anciens grands noms de l'ancien WTCC, Andy Priaulx (G-B - Lynk & Co) et Augusto Farfus (Bré - Hyundai).

Un seul Belge est engagé cette saison contre trois l'an passé. 9ème en 2018 avec une victoire et trois podiums, Frédéric Vervisch (Audi) fait partie des pilotes à suivre cette saison.

Les équipes belges WRT et Comtoyou vont défendre officiellement les couleurs d'Audi Sport. WRT roulera sous la bannière Leopard Racing Team Audi Sport (du nom du sponsor principal) avec Gordon Shedden (G-B) et Jean-Karl Vernay (Fra). En plus des Audi officielles pour Vervisch et Niels Langeveld (P-B), Comtoyou aura en charge deux Cupra pour Tom Coronel (P-B) et Aurélien Panis (Fra), le fils de l'ex-pilote de F1 Olivier Panis.

Dix manches sont prévues au calendrier, avec à chaque fois trois courses par manche. Le WTCR passera notamment par le Nürburgring (All), Suzuka (Jap) ou encore Macao.