Suivez la deuxième manche du championnat du monde de Superbike dès ce samedi. Les pilotes se sont donné rendez-vous au Portugal pour le GP d’Estoril.

Après le premier week-end qui a vu Jonathan Rea a empoché sa 100e victoire en championnat et est devenu le premier pilote de l’histoire du championnat à passer ce cap lors de la première course et Scott Redding a remporté la deuxième manche.

La question de ce week-end, c’est qui va pouvoir empêcher Rea, déjà en tête du championnat, de remporter un 7e titre en fin de saison.

Le programme de samedi :