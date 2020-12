Suivez le GP de Sakhir en direct vidéo (LIVE à 18h)

Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. L'absence de Lewis Hamilton, testé positif au Covid-19 et vainqueur des cinq derniers Grand Prix, a ravivé les ambitions de victoire chez les autres pilotes ce week-end lors du GP de Sakhir, 16e et avant-dernière manche du championnat du monde à suivre ce dimanche à 18h sur Tipik et sur Auvio.

Avec le couteau entre les dents, Valtteri Bottas, George Russell (préféré à Stoffel Vandoorne pour remplacer Hamilton chez Mercedes) et Max Verstappen se sont déjà livrés une bataille acharnée pour la pole samedi. Le Finlandais en est sorti vainqueur devant son équipier et le rival néerlandais de chez RedBull pour quelques millièmes seulement. Des qualifs très disputées qui laissent déjà présager un GP de Sakhir spectaculaire ce dimanche.