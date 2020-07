La tombe d'Ayrton Senna se trouve dans un cimetière de Sao Paulo. - © NELSON ALMEIDA - AFP

Dans ce document " Senna simply the best" programmé sur la 2 le samedi 11/7 à 16h05, nous reviendrons notamment sur ce funeste week-end de début mai 94 à Imola et sur les causes de son accident fatal. Nous proposerons de larges extraits de l'émission spéciale que nous avions diffusée le lendemain de ce maudit week-end, en y ajoutant de nouvelles séquences.



Nous rappellerons le séisme que cette disparition a provoqué au Brésil qui a vécu en direct la mort de son héros, le Brésil anesthésié par la douleur. Le Brésil qui aujourd'hui encore vénère le pilote disparu. Nous proposerons une visite de sa Fondation à Sao Paulo où la famille a poursuivi son œuvre comme nous le racontera son neveu Bruno Senna.