La RTBF vous propose de suivre le premier E-Prix de Rome, 7e rendez-vous de la saison de Formule E. La course sera à suivre en direct vidé0 dès 16h.



Le Français Jean-Eric Vergne (Techeetah) mène le championnat avec 109 points devant le Suédois Felix Rosenqvist (Mahindra Racing 79 pts).



Notre compatriote Jérôme d'Ambrosio (Dragon Racing) connait un début de saison compliquée. Il a marqué des points à deux reprises.



Ce mercredi, Le pape François a béni l'un des bolides qui disputera la course.



Vous pourrez retrouver un résumé de la course sur Auvio dans les jours suivants la diffusion.