Stoffel Vandoorne va disputer les 24 Heures du Mans virtuelles

Brillant dans les courses du "Race at Home Challenge" virtuelles de Formule E, Stoffel Vandoorne va pouvoir continuer à s'illustrer sur simulateur à l'occasion des 24 Heures du Mans qui se dérouleront les 13 et 14 juin, soit aux dates où l'épreuve réelle aurait dû avoir lieu et qui a été reportée aux 19 et 20 septembre en raison de la pandémie de Covid-19.

Le Courtraisien sera associé sur une LMP2 de l'équipe Veloce au pilote de LMP1 Norman Nato et aux spécialistes de courses eSport ("sim racers") Eamonn Murphy et Tomek Poradzisz (14 ans).

D'autres pointures du pilotage sur circuit vont aussi prendre part dans leur salon à cette compétition sur ordinateur dont le départ sera donné à 15h00 : les pilotes de Formule 1 Max Verstappen, Pierre Gasly, Lando Norris, Romain Grosjean, le champion en titre de Formule E électrique Jean-Eric Vergne, ou encore d'anciens vainqueurs des 24 Heures du Mans comme Andre Lotterer et Neel Jani. Tous seront à bord de LMP2. Les anciens pilotes de F1 Felipe Massa et Giancarlo Fisichella seront aussi présents au volant d'une GTE, l'autre catégorie de voitures présentes, qu'ils partageront notamment avec la princesse Charlene de Monaco.

Le jeu de simulation de course automobile rFactor 2 permet le passage du jour à la nuit, des changements météorologiques, des arrêts aux stands pour changer de pilote, de pneus, ravitailler ou encore réparer une voiture après un accident.