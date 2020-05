Stoffel Vandoorne s'impose sur le circuit virtuel de New-York et prend la tête du général

Stoffel Vandoorne (Mercedes) a remporté samedi la sixième manche du Race at Home Challenge, la compétition virtuelle de Formule E. Une première victoire pour le Coutraisien qui prend la tête du classement général.

Vandoorne, qui avait décroché sa quatrième pole en six courses, n'a cette fois pas flanché pour aller chercher sa première victoire sur cette compétition virtuelle. Le Courtraisien a devancé l'Allemand Pascal Wehrlein et le Britannique Oliver Rowland sur le circuit de New York. Jérôme D'Ambrosio a abandonné.

Avec 105 points, Vandoorne prend la tête du classement général avec deux points de plus que Pascal Wehlrein. Maximilian Günther occupe la troisième place avec 73 points. D'Ambrosio pointe au 17e place avec 2 points.

La septième manche se déroulera le samedi 6 juin, un jour avant la manche finale. La saison de Formule E est actuellement interrompue en raison de la pandémie de coronavirus.