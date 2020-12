Stoffel Vandoorne pilote belge de l'année RACB Awards

Ce mardi soir avait lieu la cérémonie du RACB afin de remettre les prix des meilleurs pilotes cette année. A cause du Coronavirus, celle-ci s’est tenue sous forme digitale. Mais pas de panique, on vous propose de revoir tous les moments forts de la soirée en compagnie de Gaëtan Vigneron.

"Nous proposons aux fans de sport une émission d’une trentaine de minutes animée par Gaëtan Vigneron et Cynthia Reekmans. Après le mot du Président, François Cornélis, différents sujets relatifs à la saison écoulée seront proposés. On aborde, bien sûr, les courses qui se sont déroulées en Belgique mais aussi, les Belges qui se sont distingués en dehors de nos frontières", explique Xavier Schène, le General Manager du RACB.

Au programme de la soirée, trois prix : Rookies et Team of the Year. Et puis, bien entendu, les RACB Awards Digital Edition se sont clôturés avec le top 5 des candidats en lice pour le titre de Driver of the Year. Et c’est finalement Stoffel Vandoorne qui a été choisi pour succéder à Thierry Neuville. C'est la 4e fois qu'il remporte le trophée.

Le vice-champion de Formule E était en lice face à Neuville, mais aussi Laurens Vanthoor, Maxime Martin et Bertrand Baguette.

D’autres duels étaient au programme. Pour le titre de Rookie et Team of the Year c’est Nicolas Baert, auteur d’une très belle saison en TCR Europe, qui a eu le dernier mot face à Tomas de Backer. Et puis du côté des teams, c’est un nouveau trophée pour WRT qui est récompensé pour ses nouveaux titres en GT World Challenge Sprint.