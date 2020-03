Stefan Everts: "Liam a effectué le même dépassement que moi en 2006!"

Stefan Everts ne cache pas son émotion lorsqu'il nous raconte ce dépassement: "Liam est passé en tête debout sur les repose-pieds comme moi sur le même circuit en 2006. C'était ma dernière course internationale. Le Motocross des Nations où j'avais dépassé l'américain James Stewart en restant également debout sur mes repose-pieds. C'est génial!" D'habitude, les pilotes virent assis sur la selle de la moto, jambe tendue. Stefan Everts a développé une nouvelle technique qui permet de passer plus vite à condition d'être parfaitement exécutée! Une technique issue du trial auquel il a également initié son fils Liam, 15 ans.

Quelle famille! Posté sur son compte Instagram, la victoire de Liam Everts est aussi celle de toute une famille. - © Tous droits réservés Harry, le grand-père, est quadruple champion du monde (1975, 1979, 1980, 1981). Stefan, le père, détient le record absolu de 10 titres en championnat du monde (1991-2006) et Liam vient de remporter son premier Grand-Prix EMX125 ce week-end en Angleterre. Et avec la manière! Il a remporté les deux manches. "C'est bien qu'il ait gagné là-bas, nous confie Stefan Everts, parce que les fans se souviennent encore de ma victoire sur ce circuit de Matterley Basin. Et c'est flatteur qu'on compare son style au mien !" La catégorie EMX125 est le championnat réservé aux jeunes talents en marge de certains Grand-Prix et sur le même circuit que les pros. EMX pour European Moto Cross, et 125 pour la petite cylindrée des motos 125 centimètres cube.

"Liam est aussi doué à l'école!" Dès le samedi dans la boue, Liam Everts s'est imposé avec un boulevard d'avance! - © Tous droits réservés La vie de "nomade" sur les Grand-Prix est loin de ressembler à celle d'un garçon "normal" de 15 ans. Mais chez les Everts, hors de question de laisser tomber l'école. On s'adapte! "Liam suit sa scolarité depuis la maison, explique Stefan. Il y a même parfois un professeur qui vient à la maison pendant quelques heures. Il étudie à la maison et il passe ses examens à Bruxelles. Actuellement, il est en quatrième secondaire, mais il étudie déjà des matières pour l'examen de cinquième et sixième!" Le garçon est précoce. Il s'engagera d'ailleurs le we prochain dans la catégorie supérieure, EMX250, "pour préparer 2021 avec la 250 centimètres cube. Il devrait disputer 3 ou 4 Grand-Prix en EMX250 cette saison, nous avoue Stefan Everts. On verra si on ira à Kegum en Lettonie ou pas selon ses résultats." Et nous on se réjouit de cette ascension intelligente et structurée de celui qui pourrait incarner la troisième génération de champions du monde chez les Everts!

Jago Geerts champion du monde MX2? Jago Geerts a mis le feu en Angleterre en remportant le MX2 - © Tous droits réservés C'est bien sûr encore trop tôt pour le dire, mais le brabançon a la moto et le talent pour y parvenir! Vainqueur de la première manche en Angleterre, le pilote Yamaha a su profiter de l'excès d'enthousiasme du jeune français de chez KTM Tom Vialle (2 chutes) pour s'imposer avant de faire preuve de caractère pour remonter jusqu'à la quatrième place en deuxième manche et remporter le premier Grand-Prix de la saison. Geerts est bien entouré par les anciens champions Marnicq Bervoets et Steve Ramon. C'est au mental que se jouera le titre. Peut-être le point faible du timide Jago! Enfin, dans la catégorie MXGP, on a vu de bon Clément Desalle (2x5) mais on voit mal qui pourra empêcher l'extra-terrestre hollandais Jeffrey Herlings de rééditer son titre. Herlings a remporté le Grand-Prix (1-2) devant ses principaux adversaires Tim Gasjer (8-1) et Antonio Cairoli (4-3).