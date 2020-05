Spa-Francorchamps, les Bikers' Classics sans course, ni spectateurs

Alors que la plupart des épreuves et des meetings prévus au calendrier du circuit de Spa-Francorchamps ont été reportés ou annulés, les Bikers’ Classics vont bien se dérouler les 4 et 5 juillet prochains sur l’anneau ardennais. Une bonne nouvelle assurément pour les amateurs de motos anciennes comme le confirme Florian Jupsin, organisateur de l’épreuve avec la Société DG Sport : " Malgré le climat d’incertitude actuel, nous avons réussi à maintenir l’événement aux dates prévues du calendrier de Spa-Francorchamps. Les Bikers’ Classics seront toutefois adaptés avec des sessions libres de roulage en respectant bien sûr les mesures de sécurité et d’hygiène ".

Aucune course et à huis clos

Contrairement aux autres éditions, il s’agira donc d’une version inédite, voire insolite de ces Bikers’ Classics. Les courses ont été supprimées et la manifestation se déroulera sans public dans les gradins. " Cette 17e édition sera en effet très particulière puisque nous devons suivre les directives du gouvernement en raison de la pandémie. Nous ne pourrons pas accueillir de spectateurs dans l’enceinte du circuit. Il n’y aura donc pas de grande parade, ni de concerts comme c'est le cas habituellement. C’est triste, bien sûr, pour les participants, pour le public et pour les organisateurs mais nous n'avons pas vraiment eu le choix. L'événement aura lieu à huis clos, rien qu’avec les motards qui participent aux séries libres. C’est un manque à gagner important mais il a bien fallu s’adapter aux contexte actuel et on va faire le gros dos comme on dit ". Pas de public, donc et pas de course programmées pour l’occasion. " Il n’y aura malheureusement pas la moindre course. Ce serait trop contraignant d’organiser ce type d’épreuve sportive vu les mesures préconisées. Même si nous en saurons plus après le prochain Conseil National de Sécurité, prévu ce mercredi, la décision est prise en ce qui nous concerne ".

Convivialité et distanciation sociale

Si aucune course n’est prévue au menu de cette édition 2020 des Bikers' Classics, plus de 500 motards sont attendus le weekend des 4 et 5 juillet sur le circuit de Spa-Francorchamps. Des règles strictes et précises seront donc d’application afin de garantir la sécurité de tous les participants. " Les mesures sont encore un peu floues à l’heure actuelle précise Forian Jupsin. C’est certain que nous devrons veiller à la fameuse distanciation sociale lors de l’accueil des motards, sur la piste et dans les stands. Des mesures se mettent en place progressivement et elles seront évidemment d’application début juillet pour notre grand rendez-vous annuel. Ce sera forcément différent des autres années mais malgré la distanciation sociale entre les motards, nous voulons garder une certaine convivialité qui a toujours fait la renommée des Bikers’ Classics "

Première manifestation internationale à Francorchamps

Avec les nombreuses courses reprogrammées, les Bikers’ Classics devraient donc constituer la première grande manifestation internationale de 2020 sur le plus beau circuit du monde. Pour le moment, c’est le calme plat sur l'anneau ardennais mais Florian Jupsin espère quand même que des incentives comme les Track Days pourront malgré tout avoir lieu avant son épreuve qui pourrait lancer la saison à Spa-Francorchamps.