Le pilote de 47 ans s’est justifié dans son choix dans le quotidien L’Equipe dans la volonté de gagner le Dakar et qu’il ne lui reste plus beaucoup d’années pour le faire. Loeb a donc envie d’essayer autre chose

"Après cinq Dakar passés ensemble et après discussions avec l’équipe, nous sommes arrivés à la conclusion qu’il serait peut-être bien d’essayer autre chose. Ce n’est pas sans un pincement au cœur que nous ne prendrons pas le départ de la prochaine édition en tant que coéquipiers. Ce n’était pas une décision facile à prendre ni le coup de fil le plus simple à passer après ces 23 années mais je ne doute pas de tes capacités à rebondir. Nous aurons l’occasion de partager à nouveau notre passion ensemble et de revenir sur nos grands moments", a déclaré le nonuple champion du monde sur Facebook.

Ce mardi, Sébastien Loeb a annoncé qu’il se séparait de son coéquipier de toujours, Daniel Elena . Après presque 23 ans de conduite ensemble et neuf titres de champion du monde des rallyes, c’est la fin d’une des plus belles histoires dans le monde du sport moteur.

Si Loeb a tenu à remercier son fidèle Elena, ce dernier a cependant laissé éclater sa colère : "Je vais vous raconter une histoire : Loeb-Elena, neuf titres de champion du monde, 79 victoires en WRC, qu’est-ce que c’était sympa. Loeb-Elana, au Dakar, c’était génial. Loeb-Elena chez Hyundai, les deux dernières années, magnifiques, deux titres de champion du monde constructeurs que Hyundai n’avait jamais réussi à avoir, Loeb-Elena cette année sur le Dakar avec Prodrive, c’était de la m… J’ai reçu un appel de Seb aujourd’hui car Prodrive a décidé que je ne faisais pas l’affaire, que je n’étais pas assez motivé, que je n’avais pas assez d’expérience. En 2016 pourtant, on gagne 4 victoires d’étape, 5 en 2017 et on perd le Dakar pour 5 minutes, 1 en 2018…", a-t-il lâché.

Et de conclure : "votre voiture, elle n’est pas faite pour gagner. J’ai passé des heures à dire ce qu’il fallait faire pour rendre la voiture solide. Et vous n’avez pas écouté les conseils. Et la dernière chose que vous avez gagnée, c’est en 2003 avec Solberg. Vous avez réussi à mettre 23 ans de complicité de côté. Je serai toujours derrière toi Seb et je te souhaite bon courage avec ton futur co-pilote."

Ce divorce en rappelle un autre, en début de saison, entre Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul. Le rallye raid pourrait constituer une option pour le copilote belge, reste à voir si rouler avec Loeb pourrait être une opportunité.