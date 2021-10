Sébastien Loeb convaincu par l'Extreme E et l'électrique : "J'y pense aussi pour ma voiture de tous les jours"

Sébastien Loeb, neuf fois Champion du Monde des Rallyes, a découvert il y a quelques mois l'Extreme E, la première compétition réservée aux SUV électriques. Ce touche-à-tout du sport automobile disputera ce week-end l'Island X Prix en Sardaigne - à suivre en direct vidéo sur Auvio dimanche à partir de 17H - et a accepté, en marge de la course, de répondre à quelques-unes de nos questions.

L’Extreme E, est-ce quelque chose de vraiment différent par rapport à tout ce que vous avez connu auparavant ?

"Ouais, c’est différent ! C’est différent sur plusieurs points. Déjà, c’est une voiture entièrement électrique. J’avais déjà eu une petite expérience de l’électrique sur le Trophée Andros, mais c’était juste sur une épreuve. L’électrique, c’est quand même différent à conduire. Au début, je ne savais pas trop si on allait avoir un vrai retour de sensations, de puissance et de gestion moteur par rapport au fait qu’on n’entend pas le bruit du moteur, et finalement, on retrouve des sensations assez facilement. Après, il y a aussi le principe des courses qui est différent : on roule dans des terrains accidentés avec des portes à valider, on partage la voiture avec une équipière, c’est une course sprint avec une voiture qui est différente niveau châssis de tout ce que j’ai connu... Je dirais que ça se rapproche un peu d’une voiture "Dakar", mais sur des courses sprint. C’est un format et une organisation complètement différents. Je découvre encore quelque chose de nouveau, mais je ne pense pas que j'en suis au point de dire que je progresse aujourd'hui parce que je fais de l'Extreme E, mais cela me permet d'avoir un tour d'horizon sur les différentes disciplines qui existent."

Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, côté aventure ou côté piste ?

"Côté aventure, on découvre des endroits où on n'a pas souvent l'occasion de se rendre : l'Arabie Saoudite et ses paysages incroyables, le Sénégal, au bord du Lac Rose, le Groenland, où on a roulé au bord des rivières de la fonte des glaces... Ce sont des choses qu'on n'aurait pas l'occasion de faire autrement ! Côté piste, c'est varié, et c'est sympa."

On sait que l’Extreme E défend plusieurs causes dont la cause environnementale, est-ce que des choses de votre quotidien ont changé ?

"Je dirais que dans mon quotidien, je n’ai pas changé énormément de choses, mais j’ai toujours fait attention à ça. Je fais attention à ne pas faire n’importe quoi, à ne pas jeter mes déchets n’importe où... Ce qui va peut-être changer, c’est que je vais peut-être bientôt rouler en voiture électrique aussi, parce que je trouve que c’est plutôt pas mal, et j’ai découvert cette sensation sur les voitures de course. Et c’est vrai que c’est agréable à conduire en fait !"