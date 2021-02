Le pilote belge Guillaume De Ridder, double vice-champion RX2 Series, entend bien poursuivre sa carrière internationale en Rallycross.

Après une campagne 2019 focalisée sur le Championnat du Monde FIA de Rallycross avec l’équipe GCK, Guillaume De Ridder veut intégrer dès le printemps prochain le premier championnat FIA de Rallycross 100% électrique.

►►► À lire aussi : Les sportifs se confi(n)ent : Crossfit insolite et simulateur pour Guillaume De Ridder

Avant d’espérer marquer les esprits en mai prochain en devenant le premier pilote belge à s’engager dans une catégorie Rallycross 100% électrique sur le circuit de Spa-Francorchamps pour l’ouverture de la saison 2021, Guillaume De Ridder était la semaine dernière de passage en Espagne sur le circuit de Calafat pour tester le nouveau véhicule conçu par Olsbergs-MSE et QEV en vue du championnat électrique FIA RX2e.

"C’était la première fois que je pilotais une voiture électrique, indique Guillaume De Ridder. Je pensais qu’il allait me falloir un peu de temps pour m’habituer à ce type de voiture et au style de pilotage imposé par la technologie électrique mais, au final, il se trouve que cette phase d’adaptation fut plus rapide que prévue. En deux jours de tests, nous avons pu bénéficier de conditions de piste très variées et c’était plutôt intéressant et productif. Cette RX2e est une voiture à la fois saine et intuitive."

Organisé sur la base d’un calendrier de six épreuves toutes réparties sur le continent européen, le FIA RX2e se déroulera en marge du Championnat du Monde FIA de Rallycross et constituera la porte d’entrée de tous les pilotes aspirants à s’emparer de la couronne mondiale.

"Après cette séance d’essais réalisée au volant de cette voiture 100% électrique, je n’ai absolument plus aucun doute sur le fait que ce championnat est la voie à suivre en ce qui me concerne, note le Nivellois. Je suis convaincu que le Rallycross doit à présent se conjuguer avec l’électrique. A mon échelle et à celle de la Belgique, mon objectif est de devenir une sorte d’ambassadeur "Motorsport 2.0" capable de défendre et d’incarner ces nouvelles mobilités et ces nouvelles énergies plus respectueuses de l’environnement. C’est la raison pour laquelle nous travaillons actuellement d’arrache-pied pour parvenir à boucler un programme complet en FIA RX2e dès 2021."