Le Belge Guillaume De Ridder a remporté ce samedi sur le circuit de Barcelone la toute première épreuve du championnat de RX2e, la première compétition réservée aux voitures de rallycross "électriques" (quatre roues motrices, deux moteurs indépendants, un à l'avant, un à l'arrière, et une puissance de 250 kW, soit 335 chevaux).

Le Nivellois a dominé l'intégralité de la compétition, puisqu'il a remporté les quatre courses de qualification et sa demi-finale avant de récidiver en finale et de s'imposer avec plus de quatre secondes d'avance sur son plus proche poursuivant.

Guillaume De Ridder s'empare par la même occasion de la tête du championnat de RX2e avec un bilan de 30/30.