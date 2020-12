Romain Grosjean : "J'ai vu la mort arriver. Pour mes enfants, il fallait que je sorte"

Romain Grosjean s’est exprimé ce mardi dans le JT de TF1. C’est la première fois que le pilote français revenait sur son effroyable accident, qui a failli lui coûter la vie, dimanche dernier, peu après le départ du Grand Prix de Bahreïn. Ses enfants lui ont donné la force de s’extirper de sa monoplace en feu. A LIRE AUSSI <<< F1 : Voici le dispositif sécurité qui a sauvé la vie de Romain Grosjean

Première interview depuis l'accident Les images ont fait le tour du monde. Romain Grosjean lancé à plus de 200 km/h a percuté les barrières de sécurité. Sa monoplace s’est cassée en deux avant de prendre feu. Le pilote de l’écurie Haas a passé 28 secondes dans les flammes avant s’extirper seul du brasier. C’est depuis sa chambre d’hôpital que ce "survivant" a accordé une interview à nos confrères de TF1. C’est avec un énorme sourire qu’il a commencé l’entretien : "Ecoutez ça va, ça va très bien vu l’accident et les circonstances. J’ai des mains de Mickey mais sinon ça va (il souffre de brûlures aux mains). Ce n’est pas plaisant mais ce n’est pas douloureux". EXCLUSIF - "J'ai vu la mort arriver" : Romain #Grosjean raconte son effroyable accident https://t.co/8KmXxxxLk3 pic.twitter.com/JTAF9jzfSs — TF1LeJT (@TF1LeJT) December 1, 2020

"Ce n’était pas mon heure" "Je ne sais pas si les miracles existent mais en tout cas ce n’était pas mon heure". Romain Grosjean est resté pendant 28 secondes dans son cocon de survie qui était en feu. Un épisode qui lui a semblé interminable. "Ça m’a paru bien plus long que 28 secondes. Je vois ma visière qui devient toute orange. Je vois les flammes sur le côté gauche de la voiture. J’ai pensé à beaucoup de choses. Notamment à Nicky Lauda. Je me suis dit ce n’est pas possible je ne peux pas finir comme ça, pas maintenant. Je ne peux pas finir mon histoire en Formule 1 comme ça".

"J’ai senti mes mains qui étaient en train de brûler sur le châssis" Dans ces terribles moments Romain Grosjean a pensé à ses enfants. "Pour mes enfants je me suis dit il faut que je sorte. J’ai mis les mains dans le feu et j’ai clairement senti mes mains qui étaient clairement en train de brûler sur le châssis. Et puis j’ai senti quelqu’un qui tirait sur ma combinaison et j’ai compris que j’étais dehors".

"Mon fils a dit que j’avais un bouclier d’amour magique" Après l’accident le pilote français a rapidement pu parler à ses trois enfants. "Mon fils de 5 ans, Simon, est sûr que j’ai des pouvoirs magiques. Il a dit que j’avais un bouclier d’amour magique. Il a dit que c’est ça qui m’a protégé et que grâce à ça j’avais pu voler en dehors de la voiture. Ce sont des mots très forts des enfants. Mon grand Sacha de 7 ans est plus dans le rationnel. Il essaie de comprendre. Et ma petite dernière m’a fait un dessin pour les bobos de Papa sur les mains". Le pilote de 33 ans a plus eu peur pour ses proches que pour lui-même. "Je pense que j’aurai un gros travail psychologique à faire parce que j’ai vraiment vu la mort arriver. Et quand je vois les images je me dis que même à Hollywood on n’est pas capable de faire ça. C’est le plus gros crash que j’ai jamais vu de ma vie. La voiture qui prend feu qui explose et la batterie aussi a pris feu. Ça a rajouté énormément d’énergie dans l’impact".

"Je veux remonter dans la voiture à Abu Dabi" Romain mesure la chance qu’il a d’être en vie après ce terrible crash. "J’ai déjà le besoin de remonter dans la voiture si possible à Abu Dabi. Pour terminer mon histoire avec la Formule 1 pas de cette manière. C’était presque comme une seconde naissance. Et puis sortir des flammes ce jour-là c’était quelque chose qui va marquer ma vie à jamais. Il y a énormément de personnes qui m’ont témoigné des messages d’amour et cela m’a donné les larmes aux yeux". Romain Grosjean sortira ce mardi ou au plus tard ce mercredi de l’hôpital. Il manquera le prochain Grand Prix dimanche toujours qui aura encore lieu à Barheïn. Il espère faire ses adieux à la Formule lors du GP de Abu Dabi le 13 décembre.

Sécurité en F1 : ce qui a sauvé Romain Grosjean - 30/11/2020 Visionnez gratuitement les vidéos du programme Journal télévisé - Sujet par sujet en streaming sur Auvio. Voir la vidéo Gaëtan Vigneron : "Une boule de feu, effroyable, un véritable miracle pour Romain Grosjean" -... "Ca va... enfin plus ou moins" : Romain Grosjean est miraculeusement sorti sain et sauf de l'incendie de sa monoplace après un effroyable accident au départ du GP de Bahreïn de F1, remporté dimanche par Lewis Hamilton. Victime de brûlures sur le dos des mains mais pas de côtes cassées, comme craint un temps, le pilote français a donné de ses nouvelles dans une vidéo diffusée sur Instagram, dans lequel on le voit souriant, les mains bandées sur le lit d'hôpital où il a passé la nuit. Lewis Hamilton : "On sait qu'on prend des risques, mais le crash de Romain Grosjean était... Visionnez gratuitement les vidéos du programme Formule 1 en streaming sur Auvio. Voir la vidéo Grand Prix de Bahreïn : Romain Grosjean sort de sa voiture en feu - 29/11/2020 Visionnez gratuitement les vidéos du programme Journal télévisé - Sujet par sujet en streaming sur Auvio. Voir la vidéo