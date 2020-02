Robert Kubica poursuit sa carrière en DTM

L'ancien pilote de Formule 1, Robert Kubica va poursuivre sa carrière en DTM, le championnat allemand des voitures de tourisme, au volant d'une BMW. Le Polonais, 35 ans, avait effectué un retour remarqué en Formule 1 la saison dernière chez Williams.

En 2011 en effet, Kubica avait été victime d'un grave accident alors qu'il disputait un rallye. L'on croyait sa carrière terminée, mais à l'issue d'une longue et courageuse rééducation et un renforcement de sa main droite et de son bras droit, il a pu revenir dans le sport automobile. Son contrat n'a pas été prolongé chez Williams, mais il a été engagé comme pilote de réserve chez Alfa Romeo pour cette année.

Robert Kubica avait effectué ses débuts en Formule 1 au sein de cette structure qui s'appelait alors Sauber lui rapportant la victoire en 2008 au Canada, la seule de sa carrière en Grand Prix.

Le championnat DTM débute les 25 et 26 avril à Zolder.