Rétro: Namur, le Monaco du motocross! Joël Smets se souvient avec émotion...

Un circuit de motocross tracé en ville, sur les coteaux de la Citadelle de Namur , un truc impensable aujourd'hui! Des descentes abruptes entre les arbres, des passages sur asphalte et des montées qu'il est même (très) compliqué de franchir à pieds, Namur c'était UNIQUE. Impensable aujourd'hui et pourtant, le motocross de la Citadelle aura lieu de 1947 à 2007. Ce circuit va rentrer dans l'histoire avec un grand H, entretenir les légendes et servir de théâtre aux exploits! Il va aussi susciter des passions comme vous allez le lire...

Mon premier souvenir? 1977

Photo tirée d'un vieil album de famille: Namur 1977 avec mon frère. Premier Grand-Prix! - © Tous droits réservés

C'est marrant, en contactant le quintuple champion du monde Joël Smets pour réaliser cette interview, nous nous sommes rendus compte que nous y étions allés tous les deux la première fois… en 1977! Il faisait chaud en ce premier dimanche du mois d'Août. A l'époque, on roulait encore dans la poussière. Aujourd'hui, c'est impensable. Trop dangereux! Joël Smets avait 8 ans. Moi, j'avais 6 ans.

Avant le départ de la première manche, je jouais avec mon frère à qui glissait le plus vite sur l'une des pentes jouxtant la remontée du circuit vers l'esplanade. Et puis, mon cœur se mit à battre de plus en plus fort lorsque j'entendis le speaker crier "et c'est parti avec euh... Mikkola devant Lackey et De Coster en troisième position!". On était au fond du bois. Impatients! C'était ça la magie de Namur: l'attente, l'imaginaire! On entendait le bruit des motos, de plus en plus fort. Les cris des spectateurs et puis "les voilà papa!". J'essayais de tous les reconnaître, comme si déjà je commentais!

Joël, lui, était venu avec ses parents supporter Roger De Coster qui venait de décrocher son cinquième titre mondial en 1976. De Coster, c'était LA grande star belge et internationale. A l'époque, il était aussi connu qu'Eddy Merckx et Paul Van Himst qui étaient ses amis d'ailleurs! Jamais, le petit Joël Smets n'imaginait le rejoindre un jour sur les tablettes de la Fédération Internationale Motocycliste! Et pourtant, c'est ce qu'il fit!