Rétro : André Malherbe, 1980 son premier titre mondial sous haute tension !

1980 , c’est le début de la plus prestigieuse période des championnats du monde de motocross . On l’appelle l’époque dorée. Une époque où pour devenir un golden-boy, il faut rouler dans la catégorie reine, celle des 500 centimètres cubes. Ce sont les motos les plus puissantes, les plus rapides. Des prototypes fabriqués à l’unité et sur mesure pour les pilotes officiels par les usines impliquées dans ce championnat. De vrais bijoux de titane, d’aluminium et de magnésium. Leur prix ? Inestimable ! C’est simple, fin de saison, les pilotes d’usine doivent rendre leur moto pour que le constructeur les détruise ! Ils veulent s’assurer qu’aucun autre ne viendra copier leurs brevets ! Une période dorée donc où les pilotes gagnent très (très) bien leur vie, où les médias généralistes s’intéressent à l’époque aux résultats de leurs champions de motocross et en font des stars.

Lorsque je demande à André Malherbe de replonger dans ses souvenirs et de me parler de ses grands adversaires près de 40 ans plus tard, il me parle de l’anglais Graham Noyce (champion 1979 ) "il avait une drôle de position sur sa moto mais il était capable d’aller très vite", il évoque Hakan Carlqvist (champion 1983 ) "il était plus fort que moi lorsqu’il m’a battu en 1983 et c’était le plus respectueux de mes adversaires", il rappelle que David Thorpe (champion 1985-1986 ) "fut le plus difficile à battre mais il n’était pas toujours correct en course. Il n’hésitait pas à te pousser dehors !". Mais lorsqu’on évoque l’américain Brad Lackey , son mythique adversaire de 1980 , André Malherbe a "du mal à lui trouver une qualité ! Il avait un pilotage très rapide sur certaines courses, mais sur d’autres il était capable de passer complètement à côté ! C’était un mauvais perdant et un menteur !". Vous imaginez mieux la tension qui règne en ce début août 1980 !

Et il croit bien ! Malherbe remporte les deux manches, parfaitement protégé par son coéquipier de team chez Honda , Roger De Coster dont c’est la dernière saison. Le belge a renversé la tendance. Il quitte la Citadelle avec 2 petits points d’avance et un mental de futur champion. Lorsqu’au micro de la RTBF on lui demande s’il peut gagner le championnat du monde (pour la première fois), il répond sans détour : "je ne crois pas, j’en suis certain !"

Lackey essaye de faire chuter Malherbe

Brad Lackey (4) joue avec les nerfs de Malherbe (3) à Ettelbrück ! Photo: André Malherbe - official Facebook page - © Tous droits réservés

Le petit village de Warken en bordure d’Ettelbrück est noir de monde. La tension est extrême. " Brad s’était placé à l’intérieur pour le départ de la première manche, se souvient André. Au bout de la ligne droite de départ, il loupe complètement son freinage et tombe. Il a soutenu que c’était moi qui l’avais mis dehors ! Faux. J’étais à l’extérieur. C’était impossible. Il redémarre et finit loin."

Lackey sait qu’il n’a plus le choix s’il veut lui aussi décrocher son premier titre mondial. Il reste une manche. 45 minutes + 2 tours. Il imagine alors un scénario hollywoodien qui débute idéalement. "En deuxième manche, il est parti devant moi et il roule juste devant moi, raconte André Malherbe. D’abord, il a commencé par rouler dans toutes les flaques d’eau (dues à l’arrosage avant la course) pour essayer de salir mes lunettes. Je me tenais à distance. Le belge Yvan Vandenbroeck était derrière moi et il n’osait pas dépasser ! Brad Lackey accélérait et puis ralentissait pour me déstabiliser. Finalement, je parviens à le dépasser et dans le virage suivant, il plonge à l’intérieur et me rentre carrément dedans ! Heureusement, je ne tombe pas. Et il poursuit son petit numéro en m’attendant et puis en réaccélérant. Il se retourne souvent. Mais en haut du circuit, il y avait une ornière légèrement humide. Il s’est retourné une nouvelle fois et est tombé !"

Malherbe passe et file vers le premier de ses trois titres mondiaux. Il a 24 ans. "Brad n’est jamais venu me féliciter, ni s’excuser. On n’en a jamais reparlé !"