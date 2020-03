Report des 24h du Mans : "Une sage décision", selon Nigel Bailly

La vie de Nigel Bailly a basculé quand il avait 14 ans. Un accident de moto l'a privé de l’usage de ses jambes. Mais la passion n’a pas été altérée. Aujourd’hui il est le premier pilote à mobilité réduite à rejoindre la filière mise en place par Zelos, une entité qui le manage, qui l’entoure dans son ambition de disputer les prochains 24 du Mans. Et ce au cœur d’un équipage constitué exclusivement de pilotes à mobilité réduite. " Les 24 du Mans devaient se disputer les 13 et 14 juin. Ils sont décalés au 19 et 20 septembre, nous dit Nigel Bailly. C’est une décision logique. Il y a d’autres courses qui sont aussi décalées. C’est plus simple de tout postposer. Cela permettra de bien faire les choses. "

En ce compris, parfaire la condition physique d’un authentique champion contraint à l’arrêt forcé depuis le confinement. " Si l’on avait gardé la date initiale je n’aurais eu qu’un petit mois pour être prêt physiquement. Aujourd’hui j’ai davantage le temps. Je vais recevoir un programme spécifique pour bosser chez moi. Pas évident. Je vis dans un appartement. Hors confinement, je m’entraîne 4 heures par semaine. "

Ce report lui permettra aussi de finaliser le budget. "Nous cherchons avec Zelos qui me soutient, quatre parrains. Ma participation aux 24h n’est pas compromise. Mais idéalement, il faudrait que chacun s’investisse pour un montant de 15 mille euros. "