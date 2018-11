Rencontre avec le phénomène turc Can Öncü " Ma force ? En piste, je suis fou !"

A 15 ans, 7 mois et 12 jours, Can Öncü est devenu le plus jeune vainqueur de l'histoire d'un Grand-Prix moto. Après avoir remporté la Redbull Rookies Cup cette saison, il s'est vu offrir une "wildcard" pour le GP de Valence Moto 3. Le premier de sa carrière à ce niveau. Une course qu'il a remportée avec à la clé, un record de précocité. "C’était une superbe course et une très bonne expérience. On m’a donné une belle opportunité et je savais que je devais faire un résultat. J’ai connu un très beau week-end. J’en suis très heureux". Un exploit qu'il a pris le temps de revoir à plusieurs reprises. "Après la course j'ai regardé la vidéo une fois. Puis, je l’ai vue plusieurs fois sur Instagram. Mais une seule fois après la course".

Can Oncu entouré de son frère jumeau Deniz et de son ingénieur de piste. - © Jérémie Baise

Lors de notre rencontre à Valence, c'est un Can Öncü détendu et disponible qui s'est livré à un petit questionnaire auquel il a répondu avec le sourire. Parmi les thématiques abordées, celles de son exemple en Moto GP. "Tu choisirais plutôt Marc Marquez ou Valentino Rossi ?" Hésitant, Can Öncü finit par répondre : "Les deux sont mes amis. C’est une question difficile. Joker !" Can Öncü n'est pas enfant unique. Il a même un jumeau, Deniz Öncü, équipier de Can chez Redbull KTM. Deux profils diamétralement opposés. "Quand je suis en piste, je roule comme un fou. Mon frère réfléchit davantage. On a des caractères différents. Être un peu fou, c'est mon style !"

Can Oncu interviewé par l'équipe de la RTBF à Valence. - © Jérémie Baise Grâce à son titre en Rookies Cup, Can Öncü roulera la saison prochaine dans le championnat du monde Moto 3. Avec sa mentalité et son style de guerrier quand il est en piste, le jeune turc a tout pour réussir et devrait petit à petit se rapprocher des portes du Moto GP. Il serait le premier turc à rouler dans la catégorie reine. Mais laissons le grandir et surtout, profitons de chacune de ses courses car il nous offre un réel spectacle ! Les amoureux de sports moteurs ne peuvent qu'apprécier un tel phénomène qui va désormais devoir confirmer.