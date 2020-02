Rallye: test d'une Polo R5 pour gagner !

Imaginez que vous avez le talent pour devenir champion de Belgique des rallyes ! Il va falloir vous dépêcher car le championnat commence ce samedi à l’Haspengouw Rally (Rallye de Hesbaye – Landen – près de Hannut). Et pour gagner, il vous faudra une bonne voiture, un copilote avec lequel vous serez en osmose et… un budget conséquent ! J'ai eu la chance d'essayer l'an dernier la Polo R5 , l'une des reines des rallyes nationaux. Difficile à décrire! Vous prenez votre voiture et vous la dotez de supers pouvoirs. Elle fait tout très rapidement et avec une précision horlogère! Mais pour être performante aux mains de tous types de pilotes, elle doit aussi absolument être ultra efficace: la puissance doit passer au sol sans perte d'adhérence, direction-châssis-suspensions doivent être le prolongement du cerveau du pilote. Et c'est le cas. Piloter ce type d'auto reste gravé à jamais dans la mémoire d'un journaliste-essayeur tellement l'osmose est grisante. Vous fermez les yeux et c'est comme si vous dansiez sur une spéciale de rallye ! Terrible cette Polo ! Elle donne envie d'être pilotée dans notre championnat de Belgique , mais ce n'est pas donné, on va le lire!

"La Polo est la seule qui n’évolue plus !"

La Volkswagen Polo R5 que nous avons essayée a été développée et construite dans un but commercial. Il s’agit de proposer et vendre un maximum de modèles fiables et performants aux différents préparateurs dans le monde. "La Polo est la seule qui n’évolue plus, explique Lionel Hanssen, parce que Volkswagen n’est plus impliqué officiellement en championnat du monde au contraire de Skoda, Hyundai, Ford et Citroën dans le championnat WRC2. Mais elle reste une R5 très récente et très performante ! La nouvelle Skoda Fabia R5 EVO en est dérivée et continue d’évoluer tout comme la Citroën C3 grâce au travail en championnat du monde du pilote Mads Ostberg. Ford est aussi revenu dans la course durant le dernier tiers de saison 2019."