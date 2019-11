Rallye du Condroz: Stéphane Lefebvre en leader autoritaire, suspense pour le titre

Le dernier rallye belge de la saison se déroule, comme on pouvait s'y attendre, dans des conditions très délicates. Les routes condruziennes, jonchées de feuilles mortes, sont particulièrement boueuses et glissantes. 140 voitures ont pris le départ ce samedi matin pour 4 boucles de 3 spéciales. Une première journée fertile en incidents, surtout le matin avec les abandons de Cédric Cherain (VW Polo), Xavier Baugnet (Citroën R5) et Gino Bux (Porsche) suite à des sorties de route avant un après-midi et un début de soirée plus calmes.

Après 12 étapes contre le chrono, c'est Stéphane Lefebvre, au volant d'une Ford Fiesta R5, qui occupe la tête de cette 46e édition. Le pilote français, champion du monde et d'Europe junior WRC (JWRC) en 2014, a démontré ses talents d'équilibriste sur ce rallye qu'il a déjà remporté l'an dernier et cela malgré une frayeur qu'il s'est occasionnée dans la 8e spéciale en cassant une jante dans le flying finish.

Derrière Stéphane Lefebvre on retrouve deux des ténors du championnat de Belgique : Sébastien Bedoret et Adrian Fernemont, tous deux sur une Skoda Fabia R5, qui suivent respectivement à 15 et 18 secondes du Français. Le troisième candidat au titre, le leader, Kris Princen, victime d'une crevaison dans la 5e spéciale a perdu près d'une minute dans l'aventure. Le Limbourgeois, lui aussi sur Skoda, occupe désormais la 5e place sur Skoda Fabia) à 44" de Stéphane Lefebvre. Une cinquième place qui lui assure pour l'instant le titre (virtuel) de champion de Belgique.

Suspense pour le titre

La lutte pour le titre est cependant toujours aussi indécise. Malgré sa 5e place, Kris Princen est donc le mieux placé pour être à nouveau sacré mais si Fernemont venait à dépasser Bedoret pour se classer 2e, c'est le Namurois qui décrocherait le titre... à condition que Princen reste 5e. Si le Trudonnaire grappille une ou deux places, c'est alors lui qui coifferait la couronne nationale. Bref, le suspense reste entier concernant l'attribution du titre. Les verdicts sont attendus ce dimanche aux environs de 15h30 après les 12 étapes spéciales qu'il reste à parcourir.