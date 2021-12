RACB Awards : Dries Vanthoor remporte le trophée du meilleur pilote de l’année et succède à Stoffel Vandoorne

RACB Awards : Dries Vanthoor remporte le trophée du meilleur pilote de l'année et succède à... Dries Vanthoor a décroché le titre de Pilote de l'année lors de la cérémonie des RACB Awards ce jeudi soir. Champion en GT World Challenge Europe, en GT World Challenge Sprint, 2e des 24H de Spa et poleman des 24H du Mans en GT : le pilote belge a vécu une magnifique année 2021. Choisi par un panel de journalistes, Vanthoor a été préféré à son équipier Charles Weerts, Thierry Neuville (troisième en WRC), Guillaume De Ridder (Champion en RX2e, soit la première compétition mondiale en Rallycross pour les voitures électriques), et enfin à Stoffel Vandoorne (2e en WEC et 9e en Formule E). C'est d'ailleurs ce dernier qui s'était imposé en 2020, remportant ainsi le trophée du pilote de l'année RACB Awards pour la quatrième fois de sa carrière.