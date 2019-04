Qui pour mettre fin au règne du "roi" Marquez à Austin ?

Je ne dois pas faire le fou (M. Marquez)

Marc Marquez est l'homme à battre. A Austin, il a toujours gagné. Il sera bien sûr le grand favori pour la victoire ce dimanche. "On arrive en super forme après une bonne course au Qatar et une victoire en Argentine. On doit apprendre à comprendre notre moto dès la FP1 et surtout, je ne dois pas faire le fou".

Marquez est le roi d'Austin (A. Dovizioso)

Du côté de ses adversaires, on est bien conscient que battre le "roi Marquez" ne sera pas simple. Mais Andrea Dovizioso veut y croire. "On a besoin de prendre le maximum de points. Ce ne sera pas facile mais tout peut arriver. Il faudra voir les conditions météo, les choix de pneus... Je suis relax et je m'attends à être plus compétitif que l'an dernier.