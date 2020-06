Place au billard du Slovakiaring pour l'eSports WTCR

Direction le billard du Slovakiaring pour l'eSports WTCR - © WTCR

Direction le billard du Slovakiaring pour l'eSports WTCR. - Round 3 - Slovakiaring - 28/06/2020 Le troisième week-end de cette compétition virtuelle instaurée sur le jeu Raceroom Racing Expérience marque la fin des courses disputées sur le sol européen. C'est une nouvelle configuration qui attend les pilotes, un piste Slovaque large, lisse et bordée de graviers s'annonce plus technique qu'il n'y paraît. Leader du championnat grâce à sa régularité, Mato Homola et sa Hyundai i30 auront fort à faire à domicile pour contenir les assauts d'Esteban Guerrieri dont la Honda Civic s'exprimera par son agilité dans la partie sinueuse. Les Seat Cupra de Boldizs et Azcona devraient souffrir ce week-end.